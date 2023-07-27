МИД: вопрос транспортировки зерна в Африку решат в течение месяца

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Вопрос с логистикой передачи зерна странам Африки очень сложный, но решится в ближайшие месяцы, заверил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров в комментарии ТАСС. В том числе он отметил, что предыдущие грузы с удобрениями было очень трудно поставить в Кению и Малави.

Президент [России] сказал, как это сложно и с трудом удалось доставить [удобрения] в Малави и Кению. Это все вопросы, которые предстоит решить, вопрос логистики один из самых сложных, но я думаю, что они постепенно будут решаться, политическая воля заявлена, президент об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решен, — заявил Озеров.

Ранее экономист Василий Колташев заявил, что решение правительства России о бесплатных поставках зерна в страны Африки имеет не только политический, но и экономический акцент. По его словам, рассчитать точную сумму, необходимую для поставок зерна, довольно сложно, так как цены на такую продукцию ускорили свой рост. Эксперт предположил, что Москва может потратить до $35 миллионов на эти цели. Эксперт также заявил о постепенном уходе Украины с мирового рынка, теперь она будет поставлять зерно только странам Евросоюза, оставляя других потребителей, например Тунис, без продукции.