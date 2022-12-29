МИД: в 2022 году Россия помогла урегулировать ряд международных конфликтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году российская дипломатия активно работала в направлении мирного урегулирования международных конфликтов, сообщается в заявлении на сайте МИД России по итогам года. Так, Москва содействовала комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, разблокированию между ними транспортных коммуникаций, делимитации границы, согласованию мирного договора и решению гуманитарных проблем. Помимо этого, ведомство напомнило о стабилизации ситуации в Афганистане, продвижении комплексного подхода по сирийскому досье, работе над иранской ядерной сделкой.

Значительные усилия российская дипломатия прилагала в направлении мирного урегулирования международных конфликтов. Активно содействовали стабилизации ситуации в Афганистане. <...> Содействовали комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, разблокированию между ними транспортных коммуникаций, делимитации границы, согласованию мирного договора, решению гуманитарных проблем. Высокой оценки заслужили действия российских миротворцев, которые остаются гарантом безопасности в регионе, — сказано в заявлении.

Серьезных успехов, согласно сообщению министерства, удалось добиться в части международного сотрудничества в рамках ЕАЭС, ШОС и объединения БРИКС, направленного на утверждение позитивной повестки многостороннего взаимодействия. В рамках СНГ реализован ряд крупных инициатив по укреплению интеграционных связей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своей посреднической миссии учитывает союзнические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, ориентируясь на трехсторонние договоренности. Она также уточнила, что ОДКБ готова направить мониторинговую миссию в Армению в случае заинтересованности в этом армянской стороны.