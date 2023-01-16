МИД уже не вне зоны критики?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Влиятельный сенатор Андрей Клишас подверг критике деятельность российского внешнеполитического ведомства, от которого, по его словам, никак не удается получить внятного ответа на откровенно дискриминационную политику коллективного Запада в отношении наших дипломатов и сограждан, обращающихся за получением виз. По мнению Клишаса, МИД было бы целесообразно разработать ответные зеркальные меры в отношении граждан таких недружественных стран, вплоть до введения откровенно невыполнимых условий.

Собственно, в последнее время российский МИД часто критиковали в различных медийных сообществах, а сама «контора» приобрела ироничное прозвище «ведомство серьезных озабоченностей». Но одно дело — «безответственные» Telegram-каналы или журналисты, а другое — Андрей Клишас. Представитель во всех смыслах состоятельной ветви политического истеблишмента, участник узкой группы, разработавшей последние важнейшие поправки в Конституцию РФ.

А значит, политик, входящий в ближайший круг главы государства. И, видимо, находящийся в ближайшем резерве на самые высокие назначения. А потому вряд ли готовый, так сказать, мимоходом, в простоте душевной подвергнуть критике влиятельное министерство. И тем более в нынешней сложной для триггеров нашей внешней политики ситуации. Можно предположить, что он озвучил скорее коллективное мнение.

Фото: Совет Федерации Андрей Клишас

Между тем в последнее время критика деятельности нашего МИД действительно усиливается. Конечно, внешняя политика, инструменты ее проведения — плод усилий не только министерства, но и ряда иных государственных институтов. Но в конечном итоге за действенность и эффективность продвижения национальных интересов в этой щекотливой сфере МИД отвечает в первую очередь.

А отсутствие у наших дипломатов свежих идей и здоровой наступательности отмечают давно. Многие действия посольств даже в ближнем зарубежье, их зацикленность на консервативных методах работы, пассивная реакция на события вызывают вопросы у общественности.

То наш посол в Таджикистане торжественно поздравит с юбилеем поэтессу Сафиеву, которая в начале девяностых восстала «против северных варваров» и призывала «смыть русскую накипь», то его коллега в Прибалтике возложит цветы к весьма сомнительному памятнику.

К тому же явно в последнее время расширяется спектр наших внешнеполитических акторов, активно включающихся во все более сложную паутину переговорного процесса, ядром которого остается будущее Украины. Последний пример — подключение к международной деятельности заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева, которому лично президент поручил доставить председателю Си свое послание, ставшее основой для более детальных переговоров.

Несколько внешнеполитических миссий было возложено и на секретаря Совбеза Николая Патрушева. Не говоря уже о важных визитах главы нашей верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.

В принципе, качественное расширение внешнего процесса вряд ли можно воспринимать как выражение какого-то недоверия руководству МИД. Но факт остается фактом. Наша внешняя политика становится полем активной деятельности многих серьезных политиков высокого ранга.

Можно ли рассматривать достаточно жесткое заявление сенатора Клишаса как проявление его личного интереса к такой деятельности? Как говорится, время покажет. Но в том, что новые обстоятельства и внешнеполитические явления требуют динамичной реакции, сомнений нет.