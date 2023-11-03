МИД уведомил ООН о выходе России из Договора о запрещении ядерных испытаний Лавров направил генсеку ООН послание об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу послание об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщается на сайте МИД. Ратификация была отозвана Москвой 2 ноября.

Договор был открыт для подписания 27 лет назад. Разрабатывался он в условиях, когда существовала надежда на значительное снижение уровня военно-политического противостояния. Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году. Мы ожидали, что аналогичным образом поступят все государства со значительным потенциалом в ядерной области и в результате документ вступит в силу. Однако этого не произошло, — говорится в заявлении.

В МИД указали, что «наиболее деструктивную позицию» в отношении Договора заняли США, заявив, что Вашингтон почти 25 лет уклонялся от его ратификации. В условиях «глубоко враждебного курса» Штатов в отношении Москвы сохранять прежний дисбаланс в подходах к ДВЗЯИ оказалось невозможно, констатировали в министерстве.

Россия остается подписантом ДВЗЯИ «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами», добавили в МИД. Москва намерена и впредь соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад, подчеркнуло ведомство.

Однако в США должны понимать: проведение ими натурных испытаний — к чему полигонная инфраструктура в Неваде, по имеющимся сведениям, подготовлена — вынудит нас действовать зеркально, — заключил МИД РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после отзыва ДВЗЯИ у страны «теперь развязаны руки». По его словам, в случае проведения в США ядерных испытаний Россия может делать все, чтобы ее стратегические силы находились в полной боевой готовности.