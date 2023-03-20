В МИД России назвали условия для сохранения зерновой сделки МИД РФ: Турция, Украина и ООН не возражали против сокращения срока продления зерновой сделки

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Москва сократила период очередной пролонгации зерновой сделки до 60 дней в связи с отсутствием подвижек по нормализации экспорта российской сельскохозяйственной продукции, формальных возражений со стороны Турции, Украины и ООН не последовало, сообщили в МИД РФ. Дальнейшее решение по продлению сделки будет зависеть от прогресса в реализации меморандума Россия — ООН и снятия ряда ограничений, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипломатического ведомства.

Переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, — без продвижения по выполнению указанных требований <...> наше участие в «черноморской инициативе» будет приостановлено, — говорится в заявлении МИД.

Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, включает два документа, один из которых предполагает обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Сделку принимали на 120 дней, затем она продлевалась на такой же срок.

В Кремле пояснили, что в последний раз сделку продлили на 60 дней, поскольку Запад не выполнил половину своих обязательств.