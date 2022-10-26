МИД: украинцы смогут въезжать в Россию без виз после 1 января 2023 года МИД России предоставит украинцам право въезжать в страну без виз после 1 января 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане Украины смогут въезжать на территорию РФ после 1 января 2023 года без виз, хотя Украина прекращает действие соглашения о безвизовых поездках, гласит опубликованный на соответствующем сайте проект указа президента РФ.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, прекращение контактов между гражданами двух стран затронет прежде всего рядовых украинцев, включая беженцев, и нанесет ущерб поддержанию родственных связей.

В этой связи предлагаем сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда [после 1 января 2023 года], — сказано в записке.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин ранее сообщил, что Россия не собирается вводить визовый режим для граждан Украины в ответ на решение о выходе из соглашения 1997 года, позволяющего россиянам и украинцам совершать безвизовые поездки, хотя и анализирует последствия принятого Киевом решения выдавать визы россиянам.

Между тем на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом запретить россиянам въезд на Украину на 50 лет, которая набрала более 25 тысяч голосов и подлежит рассмотрению президентом.