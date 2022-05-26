МИД России: Украина в ЕС — значит, Украина в НАТО МИД России: для РФ вступление Украины в ЕС равносильно вступлению в НАТО

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Для безопасности России последствия вступления Украины в Евросоюз будут сопоставимы со вступлением в НАТО. Об этом в интервью Lenta.ru заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Он отметил, что из-за враждебной риторики ЕС уже сложно отличить от Североатлантического альянса.

В этих условиях очевидно, что существенной разницы между тем, куда будут пытаться затянуть соседнюю с нами Украину, в НАТО или в Евросоюз, по большому счету нет. Это уже, по сути, две стороны одной и той же антироссийской медали, — сказал Кобринец.

Дипломат также подчеркнул, что Москва готова ответить на подобное развитие событий «всеми доступными средствами».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжающиеся поставки НАТО оружия Киеву могут привести к уничтожению Украины. Она также обвинила входящие в Альянс страны в желании сделать конфликт более «кровопролитным».