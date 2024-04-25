МИД Турции получил ноту из-за недопуска россиян на рейсы МИД РФ направил Турции ноту из-за недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines

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Москва направила в МИД Турции ноту из-за ситуации с рейсами Turkish Airlines, заявила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. По ее словам, турецкая сторона изучает вопрос.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы в страны Латинской Америки пассажиров, включая граждан России. Среди причин, по словам снятых с рейсов россиян, указываются «чистый» загранпаспорт или отсутствие багажа. Порой на вопросы о поводе к недопуску на самолет не отвечают ничего. Как указывает одна из пострадавших, в Turkish Airlines ей объяснили, что решение о недопуске принимается сторонней компанией, которая обеспечивает безопасность в аэропорту.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское правительство и Министерство иностранных дел работают для решения проблемы с допуском граждан РФ на рейсы турецкого авиаперевозчика. По его словам, Москва поддерживает конструктивное, дружественное отношение с Анкарой, которое будет использоваться для исключения проблем.

Посольство России в Турции посоветовало россиянам тщательно подумать о целесообразности использования услуг Turkish Airlines. При этом там уточняют, что проблемы есть не только в полетах в Мексику, но и в Аргентину, Бразилию, Панаму и другие страны.