МИД требует вмешательства международных организаций из-за задержания Касема

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Марат Касем

Россия в связи с задержанием в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема потребовала подключения международных организаций к произошедшему, так как журналист ранее говорил об угрозах, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости. Заседание латвийского суда по делу Касема прошло 5 января, сейчас он находится под стражей в Риге.

Мы требуем подключения международных организаций, уполномоченных по свободе слова, по линии всех международных структур в связи с тем, что этот журналист неоднократно говорил, что чувствует угрозу, — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что задержанный латвийскими спецслужбами Касем являлся на протяжении многих лет объектом травли и преследований со стороны целого ряда прибалтийских государств, о чем журналист сам не раз говорил.

У Касема латвийское гражданство, однако последние годы он живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным делам.

Касем обвиняется в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также в шпионаже. Статья за последнее, согласно литовскому законодательству, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд отклонил ходатайство и принял решение о заключении обвиняемого под стражу.