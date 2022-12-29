МИД: требования России предоставить списки погибших в Буче не выполнены

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Требования России предоставить списки погибших в Буче до сих пор остаются без ответа, заявила в ходе брифинга, на котором присутствует представитель NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Запад остановил расследование после резонанса в СМИ. Захарова добавила, что обвинения Москвы в преступлениях в Буче являются провокацией со стороны Украины и Запада.

После раскрутки в средствах массовой информации эти провокации просто были забыты. <...> Кстати, наши требования предоставить списки погибших в Буче до сих пор остаются без ответа. Напомню, что все-таки мы апеллировали к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал ООН добиться от Украины списка людей, погибших в Буче. По словам министра иностранных дел, он неоднократно требовал от Киева этот список, однако все его просьбы игнорировались.

В начале апреля в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией.