МИД: США заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ

Фото: MFA Russia/Global Look Press

США так и не предоставили визы российской делегации, которая должна была направиться на министерскую конференцию МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» в Вашингтон, и продемонстрировали тем самым пренебрежение принципами работы международных организаций, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, она отметила, что США в грубой форме нарушили нормы, закрепленные в соглашении между агентством и государством.

26-28 октября в Вашингтоне состоится международная министерская конференция МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», в которой планировала принять участие российская делегация. <...> Однако США так и не выдали визы российским делегатам. <...> Таким образом, абсолютно неприемлемым способом и без всяких на то оснований заблокировано участие России в важном международном мероприятии под эгидой МАГАТЭ. Тем самым грубо нарушены закрепленные в Соглашении между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой Агентства, нормы, — подчеркнула Захарова.

Также она отметила, что неучастие России в конференции снизит уровень этого мероприятия, поскольку РФ традиционно занимала лидирующие позиции в ходе дискуссии по теме «мирного атома». Представитель МИД подчеркнула, что членам делегации «было что сказать» по этому поводу, однако теперь этого не произойдет.

Американские власти ранее официально заблокировали участие России в конференции Международного агентства по атомной энергии. В госкорпорации «Росатом» этот шаг посчитали проявлением неуважения к МАГАТЭ, указав на то, что речь идет о центральной международной организации, отвечающей за сотрудничество в области мирного использования атомной энергии.

По мнению политолога Александра Михайленко, США не допустили Россию, потому что боятся ее участия в кулуарных разговорах. Он уточнил, что в дипломатии происходящее за пределами столов переговоров и официальных выступлений крайне важно, так как дает сторонам лучше объяснить свою позицию по тем или иным вопросам. Эксперт убежден, что Штаты не хотели бы допускать такого в отношении России, так как хотят сделать из нее страну-изгоя.