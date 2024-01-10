МИД сообщил о ситуации с безопасностью в посольствах МИД: ситуация в сфере обеспечения безопасности посольств РФ ухудшилась

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с безопасностью российских посольств и консульств значительно ухудшилась, заявил спецпредставитель Министерства иностранных дел России по вопросам свободы вероисповедания и посла по особым поручениям Геннадий Аскальдович, передает РИА Новости. По его словам, это вызывает у российских властей серьезные опасения.

Мы наблюдаем значительное ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности наших дипломатических миссий, где регулярно происходят выступления и провокационные акции сторонников киевского правительства вблизи наших представительств, — отметил Аскальдович.

Он также подчеркнул, что Россия будет принимать все возможные меры для обеспечения нормальных условий для свободного выражения воли своих граждан за рубежом. В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений, напомнил Аскальдович.

Ранее в Болгарии осквернили памятник Советской армии. На опубликованных в Сети кадрах видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написали «демонтаж». Российское посольство отправило в МИД страны ноту.