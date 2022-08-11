МИД: Швейцария не может быть посредником между Россией и Украиной МИД РФ: Швейцария утратила нейтралитет и не может представлять интересы Киева в России

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Российско-украинские переговоры

Швейцария не может выступать в качестве посредника или представителя интересов Украины в России поскольку она утратила свой нейтральный статус, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев в ходе брифинга, транслируемого в YouTube. Он напомнил, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям и поддерживает киевский режим.

Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов, — сказал Нечаев.

Он также отметил, что Берн, зная мнение России по данному вопросу, все равно продолжил переговоры с украинской стороной о взаимном представительстве. По его словам, это свидетельствует о том, что Швейцарию интересы РФ не волнуют.

Это только подтверждает нашу позицию, что ни о каком представительстве, посредничестве Швейцарии не может быть и речи, — подчеркнул Нечаев.

Ранее сообщалось, что переговоры между Швейцарией и Украиной о представительстве интересов последней в Москве завершились положительно. Берн согласился выступить в этом качестве. При этом в МИД Швейцарии уточнили, что договоренность вступит в силу только после одобрения Москвой.