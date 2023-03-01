МИД считает, что у Приднестровья могут пройти «радиоактивные» провокации

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Россия обеспокоена данными о том, что провокация Киева с радиоактивными веществами может пройти в районе Приднестровья, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Кроме того, внешнеполитическое ведомство считает, что порты Одессы и Черноморска могли использоваться для доставки на Украину радиоактивных материалов.

Ранее Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности. <...> Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность, — говорится в комментарии.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американская военная техника перевозила опасные химические вещества к линии соприкосновения на Украине. По его словам, грузы представляли собой 16 металлических ящиков, восемь из которых были помечены знаком химической опасности.