МИД: Россия примет меры в ответ на переброску F-35 США в Британию

Фото: Tsgt. Richard Mekkri/Us Air/Global Look Press

F-35

Россия примет меры в ответ на переброску США в Великобританию истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводит РИА Новости, данное намерение Вашингтона является частью политики НАТО, направленной на сдерживание России.

Это линия на усиление военного давления на Россию. Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений – это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты, — сказал замминистра.

Согласно информации британских СМИ, самолеты США F-35A, способные нести ядерное оружие, будут развернуты на авиабазе «Лейкенхит» до конца текущего года. В середине октября Лондон сообщил, что на базе был построен ангар для обслуживания американских истребителей.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия, отозвав ратификацию ДВЗЯИ, имеет возможность привести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США начнут испытывать ядерное оружие. Он выразил надежду, что теперь уже в Вашингтоне задумаются над тем, что нужно ответственно относиться к своим международным обязательствам.