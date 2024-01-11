МИД: Россия прилагает усилия для срочного прекращения огня в Газе

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Россия продолжает прилагать силы для прекращения огня в секторе Газа, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. На сайте внешнеполитического ведомства сообщается, что страна также пытается добиться свободного гуманитарного доступа к пострадавшим.

Россия продолжает предпринимать усилия, прежде всего на площадках СБ и ГА ООН, в целях срочного установления устойчивого прекращения огня, налаживания беспрепятственного гуманитарного доступа и восстановления политического горизонта на двугосударственной основе в процессе палестино-израильского урегулирования, — говорится в сообщении.

Также в дипведомстве отметили, что Совбез ООН не может выполнить мандат по происходящему на Ближнем Востоке из-за «стараний» Соединенных Штатов Америки. По информации МИД, принятые резолюции СБ ООН (2712 и 2720) не содержат важнейшего требования о незамедлительном и тотальном прекращении огня, именно поэтому они обречены «оставаться на бумаге».

Ранее стало известно, что США рассчитывают, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта завершатся в течение нескольких недель. По информации американских СМИ, в ходе визита в Израиль госсекретарь Энтони Блинкен укажет руководству страны на необходимость свертывания кампании в анклаве как можно скорее.