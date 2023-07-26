МИД России осудил акцию с сожжением Корана в Дании Захарова назвала акцию с сожжением Корана в Дании неуместным проявлением неуважения

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Россия осуждает акцию с сожжением Корана в Дании, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Он отметила, что такие действия являются неуместным проявлением неуважения к любой религии.

Мы резко осуждаем сожжение Корана в Дании и аналогичные экстремистские акты. Проявлять неуважение к любой религии неуместно, — сказала Захарова.

Радикальная группировка «Датские патриоты» 25 июля провела акцию сожжения Корана у посольства Турции в Копенгагене. Свои действия участники транслировали в прямом эфире в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Это было уже второе за день сожжение священной книги мусульман в датской столице. Еще одна группа «Датских патриотов» провела аналогичную акцию у посольства Египта.

Днем ранее двое членов данной группировки подожгли Коран перед зданием посольства Ирака, а в минувшую пятницу, 21 июля, радикалы вместе с книгой также осквернили государственный флаг Ирака.

Ранее полиция Стокгольма разрешила сжечь Коран около городской мечети в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный ранее запрет местных властей на демонстрации с сожжением священной книги.