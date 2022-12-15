МИД: Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, ведется работа по деэскалации обстановки, Москва рассчитывает на восстановление транспортного сообщения в ближайшее время.

Мы обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, она вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений. Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки. Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время, — сказала она.

Захарова добавила, что при подписании трехстороннего соглашения стороны взяли на себя соответствующие обязательства и они должны неукоснительно соблюдаться. Создавать проблемы для жизнедеятельности гражданского населения недопустимо, подчеркнула она.

Представитель МИД также назвала голословными и контрпродуктивными обвинения в адрес российских миротворцев. Она заявила, что контингент эффективно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе.

Лачинская дорога, связывающая Карабах с Арменией, была заблокирована 12 декабря. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил в этом российских миротворцев. В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что командование российских миротворцев ведет переговоры с Баку по возобновлению движения на дороге Ханкенди-Армения.