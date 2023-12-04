В МИД России ответили на планы ЕС запретить продажу алмазов из РФ МИД: Россия обеспечит свои интересы в случае запрета на продажу алмазов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Предложение Еврокомиссии о запрете продажи российских алмазов направлено на ущемление интересов РФ, считает замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким образом Европа намеревается нанести экономический ущерб стране. Он напомнил, что Россия занимает серьезную часть рынка в этой области, а также заверил, что Москва все равно обеспечит свои интересы.

Здравомыслящие контрагенты будут думать, как в этих условиях обеспечивать свои интересы, а мы будем обеспечивать свои, — отметил Панкин.

В конце ноября агентство AFP писало, что запрет на продажу алмазов из России утвержден Еврокомиссией. Отмечалось, что после этого она направит соответствующий документ на рассмотрение странам — членам ЕС.

До этого Bloomberg выяснило, что 12-й пакет санкций против России нацелен в том числе на то, чтобы урезать доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. В частности, Брюссель намерен запретить российские алмазы. Кроме того, поэтапно будет вводиться запрет на импорт драгоценных камней, прошедших обработку в третьих странах.

В связи с этим представитель МИД РФ Мария Захарова призвала заменить в публицистической риторике слово «санкции» на термин «торговые войны». По ее словам, Запад первоначально развязал против России торговую войну, через которую «мир еще не проходил».