МИД: Россия не злоупотребляет дружескими отношениями с Сербией

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Россия не пытается злоупотребить дружескими отношениями с Сербией, высказывания официальных лиц не дают повода для соответствующих упреков в адрес Москвы, заявили в МИД РФ, передает РИА Новости. Таким образом в ведомстве прокомментировали слова вице-премьера Сербии Зораны Михайлович о злоупотреблении Россией отказом Белгарда от введения санкций.

Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании, — заявили в министерстве.

В МИД предположили, что Михайлович не очень хорошо ориентируется в реалиях российской-сербских отношений. Там отметили, что у Москвы и Белграда есть полное взаимопонимание по актуальным международным вопросам. Российская сторона уважает стремление Сербии «выдерживать сбалансированную, а главное — самостоятельную линию». На Западе с этим смириться не могут и, в отличие от России, пытаются давить на Белград.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила поддержку Белграду в ответ на предложение Госдепартамента США забыть, что самопровозглашенная республика Косово является частью Сербии. Ее ответом в Telegram-канале стало короткое «никогда».