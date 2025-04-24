«Дистанцируются от совести»: МИД РФ объяснил отказ Молдавии от Дня Победы Захарова: власти Молдавии потеряли совесть и лишили население Дня Победы

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Правительство президента Молдавии Майи Санду лишает население Дня Победы, чем «дистанцируется от совести», заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала отказ Кишинева от празднования Дня Победы и принятие Дня Европы.

Власти Молдавии дистанцируются не от Дня Победы, а от совести. Официальный Кишинев прочно встроился в линию Евросоюза на переписывание истории, героизацию нацистов, на восхваление коллаборационистов, — сказала Захарова.

По ее словам, власти «планомерно и цинично» уничтожают население Молдавии «экономически, политически и идеологически». Кишинев нацелен на «демонтаж суверенитета, истории и национальной идентичности», их растворение в неолиберальном европейском котле, добавила дипломат.

Отказ митрополии РПЦ Молдавии в поездке за Благодатным огнем Захарова назвала «беснованием». Это «уничижение и оскорбление и чувств верующих», а также истории народа Молдавии, заключила официальный представитель МИД России.

Ранее администрация Кишинева постановила, что 9 мая на главной площади Молдавии будут отмечать День Европы. Лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович уточнил, что желающие отметить День Победы должны будут найти для этого другие места.