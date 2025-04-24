Правительство президента Молдавии Майи Санду лишает население Дня Победы, чем «дистанцируется от совести», заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала отказ Кишинева от празднования Дня Победы и принятие Дня Европы.
Власти Молдавии дистанцируются не от Дня Победы, а от совести. Официальный Кишинев прочно встроился в линию Евросоюза на переписывание истории, героизацию нацистов, на восхваление коллаборационистов, — сказала Захарова.
По ее словам, власти «планомерно и цинично» уничтожают население Молдавии «экономически, политически и идеологически». Кишинев нацелен на «демонтаж суверенитета, истории и национальной идентичности», их растворение в неолиберальном европейском котле, добавила дипломат.
Отказ митрополии РПЦ Молдавии в поездке за Благодатным огнем Захарова назвала «беснованием». Это «уничижение и оскорбление и чувств верующих», а также истории народа Молдавии, заключила официальный представитель МИД России.
Ранее администрация Кишинева постановила, что 9 мая на главной площади Молдавии будут отмечать День Европы. Лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович уточнил, что желающие отметить День Победы должны будут найти для этого другие места.