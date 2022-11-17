МИД России: решение суда Гааги носит заказной характер В МИД России заявили, что в основе процесса по делу МН17 лежал политический заказ

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Суд в Нидерландах по делу о крушении пассажирского Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» в Донбассе

Вердикт Окружного суда Гааги в рамках уголовного процесса по делу сбитого малайзийского Boeing рейса МН17 носит заказной характер, сообщил МИД России, комментируя решение нидерландского суда. В Москве отметили, что суду была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор.

Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии, — говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что на протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства. Об объективности и беспристрастности в подобных условиях говорить не приходится, подчеркнули в МИД.

В ведомстве указали, что при вынесении решения суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны — СБУ, которую не раз «уличали в даче ложных, противоречащих друг другу сведений». Кроме того, не был учтен довод стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК «Бук» российского происхождения.

Гаагский суд ранее признал Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского (граждане России) и Леонида Харченко (гражданин Украины) виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров. Их приговорили к пожизненному заключению. Другого фигуранта дела, Олега Пулатова признали невиновным. Судьи отклонили требование прокуратуры поместить его в тюрьму.

Суд также постановил, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны населенного пункта Первомайский в ДНР. Несколько подозреваемых имели российское гражданство, но не состояли в ВС РФ, поэтому Россия не отвечает за их действия, хотя и была вовлечена в конфликт, считает суд.