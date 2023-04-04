МИД России заявил протест французскому дипломату из-за публикаций о Буче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России вызвал временного поверенного в делах Франции в РФ Джея Дармадикари и выразил ему протест из-за публикаций о произошедшем в украинском городе Буче. Ведомство обратило внимание на сообщения посольства о «зверствах, совершенных российскими Вооруженными силами в Буче и других украинских городах».

Указали французу на категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений в адрес наших военнослужащих, которые звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии, — указано в заявлении.

В МИД напомнили дипломату о нестыковках «в этой далеко не единственной пропагандистской инсценировке киевского режима». Кроме того, российская сторона считает такие выпады безосновательными из-за того, что не видела доказательств «резни в Буче».

События в Буче датируются мартом прошлого года, тогда Украина сообщила об обнаружении погибших жителей и обвинила в их смерти российские войска, которые занимали город. Поддержали обвинение многие западные страны, журналисты начали проводить собственные расследования.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения и требовала весомых доказательств.

В РФ публикации о Буче стали одним из поводов заводить уголовные дела по статье о фейках. Так, 16 марта заочно арестовали экс-главу сервиса «Яндекс.Лавка» Илью Красильщика.