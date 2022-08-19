В МИД рассчитывают, что США не пойдут на скандал и выдадут визу Лаврову Замглавы МИД РФ Рябков: Москва рассчитывает получить американские визы для Лаврова и делегации без скандалов

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В Министерстве иностранных дел России рассчитывают, что США не будут устраивать скандал и выдадут визы Сергею Лаврову и официальной российской делегации, заявил в эфире «Россия-1» замглавы ведомства Сергей Рябков. Он отметил, что американские визы сотрудникам внешнеполитического ведомства нужны для посещения недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Мы рассчитываем, что все же нового скандала вокруг этого не будет и американцы здраво подойдут к этой ситуации, — рассказал дипломат.

Также Рябков подчеркнул, что представители ООН могли бы и сами приложить больше усилий для разрешения этого вопроса, однако в МИД «пока не видят особой активности».

В конце февраля США ввели против Лаврова санкции, которые в том числе подразумевают запрет на въезд в страну. В связи с этим министр иностранных дел не может отправиться на Генассамблею ООН, которая пройдет с 20 по 26 сентября. В отличие от предыдущих двух лет она состоится очно.

8 августа президент России Владимир Путин поручил Лаврову возглавить российскую делегацию на этом мероприятии. В нее вошли десять человек, среди которых замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета СФ Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, а также глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

17 августа российское посольство в США потребовало от Вашингтона выдать Лаврову и делегации визы для этой поездки.