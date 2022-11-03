МИД России заявил Лондону протест в связи с атакой в Севастополе

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МИД России заявил послу Великобритании Деборе Броннерт решительный протест в связи с сообщением Минобороны о причастности Соединенного Королевства к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Москва заявила о недопустимости подобных провокаций и потребовала от Лондона незамедлительно их прекратить, сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона, — говорится в тексте.

В МИД отметили, что действия Британии несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым последствиям. Если подобные акты агрессии, чреватые прямым втягиванием в конфликт, продолжатся, то ответственность за последствия и рост напряженности будет целиком лежать на Лондоне.

Ранее сообщалось, что Броннерт была вызвана в МИД России 3 ноября и пробыла там свыше получаса. У входа в здание ее встретили люди с лозунгами «Британия — страна-террорист». Выхода дипломата участники акции не дождались. Комментировать представителям СМИ посещение МИД Броннерт отказалась.

Атака на корабли в Севастополе имела место 29 октября. По данным Миноброны, в ней были задействованы воздушные и морские беспилотники ВСУ. Атака осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области.