МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады МИД РФ вызвал послов США, Великобритании и Канады из-за протестов против приговора Кара-Мурзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства иностранных дел РФ

Российский МИД вызвал послов США, Великобритании и Канады в связи с грубым вмешательством во внутренние дела и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, передает ТАСС со ссылкой на дипведомство. Соответствующая реакция МИД последовала после того, как послы США и Великобритании Линн Трейси и Дебора Броннерт выступили против приговора суда в отношении политика Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), получившего 25 лет колонии по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады, — говорится в сообщении.

Накануне представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления послов Великобритании, США и Канады касательно 25-летнего приговора журналисту вмешательством во внутренние дела страны. Дипломат также указала, что Москва считает неприемлемыми высказывания посла Британии в России Броннерт, потребовавшей отменить приговор Кара-Мурзе. Спикер МИД РФ подчеркнула, что эти действия следовало бы назвать попыткой оказать давление на российскую систему правосудия.