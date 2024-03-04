МИД России вызвал немецкого посла РИА Новости: посла Германии Александра Ламбсдорффа вызвали в МИД России

Фото: germania.diplo.de

Александр Ламбсдорфф

Немецкий посол Александр Ламбсдорфф вызван в МИД России в понедельник, 4 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. При этом он не уточнил детали предстоящей беседы.

Посол ФРГ вызван сегодня в МИД, — заявил собеседник.

Вызов посла произошел на фоне обнародования разговоров немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что уже 4 марта посла Германии в Москве вызовут в российское Министерство иностранных дел. По ее словам, там ему придется отдуваться из-за нашумевшей записи, в которой высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждают удары по России.

Кроме того, Минобороны Германии подтвердило подлинность обнародованных записей. Глава оборонного ведомства страны Борис Писториус отметил, что в них не велась речь о конкретной атаке, а лишь обсуждались возможные варианты развития событий. Разговор также не означает «зеленого света» в вопросе передачи Украине ракет Taurus, добавил он.

О существовании записей 1 марта рассказала главный редактор RT. Она же опубликовала разговоры немецких офицеров в Сети. По словам Симоньян, в беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартц, а также сотрудники Центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.