МИД РФ выразил недоумение из-за поставок Баку генераторов Киеву

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Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов в качестве гуманитарной помощи вызывает недоумение у России, сообщил ТАСС источник в МИД РФ. По его оценке, азербайджанские поставки не могут принципиально изменить ситуацию и не тянут на гуманитарную помощь.

Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана отправят на Украину 45 силовых трансформаторов и 50 электрогенераторов для восстановления энергообъектов на общую сумму 1,422 млн манатов (52,17 млн рублей). В МИД Азербайджана эти поставки назвали гуманитарным грузом.

Также в ведомстве подчеркнули, что в Азербайджан прибыли 90 детей с Украины. Они пройдут медицинскую и социально-психологическую реабилитацию.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что принципы международного права должны быть справедливыми для всех стран. Международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности, в отличие от столкнувшихся с этими же проблемами Грузии и Молдавии, добавил он.