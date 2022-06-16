«Хлопать дверью не собираемся»: МИД о выходе России из ВТО МИД России: возможность выхода страны из ВТО не обсуждается

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин

Возможность выхода России из ВТО не обсуждается, Москва не готова пойти на такой шаг, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заместитель главы МИД РФ Александр Панкин. Он сказал, что страна точно не собирается хлопать дверью и продолжит искать в членстве в ВТО большие выгоды.

Мы не пойдем на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся, — сказал Панкин.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о выходе России из ВТО, который предложили депутаты от «Справедливой России — За правду». В пояснительной записке отмечается, что это решение должно быть принято в целях защиты национальных интересов РФ, необходимости проведения протекционистской политики, а также в качестве ответных мер на санкционное давление.

Позднее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия должна остаться членом Всемирной торговой организации, несмотря на западные торговые санкции. По его мнению, участие в ВТО принесло множество экономических преференций. Он полагает, что Всемирная торговая организация является важным инструментом поддержки экспорта страны, без которого риски для бизнеса и граждан РФ только возрастут. Также Решетников уверен, что выход из ВТО не снизит количества обязательств России, однако лишит всех торговых прав.