МИД России: вопрос обмена Медведчука не рассматривается Замглавы МИД Руденко заявил, что Москва не рассматривает вопрос обмена Медведчука

Виктор Медведчук / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

↵Москва не рассматривает возможность обмена задержанного СБУ украинского политика Виктора Медведчука, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет РИА Новости. Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что Россия рассмотрит возможность обмена оппозиционера на пленных с «Азовстали».

Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет, — сказал Руденко.

О том, что СБУ задержала Медведчука, стало известно в апреле. Позже его арестовали без возможности внесения залога. Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором украинский политик попросил обменять его «на защитников Мариуполя».

Позже Лычаковский районный суд Львова наложил арест на 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Кроме того, арестованы доли супругов в уставных капиталах в 25 компаниях.