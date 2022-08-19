МИД России: Вашингтон не слышит предупреждений Москвы по Украине Замглавы МИД Рябков: Вашингтон не слышит предупреждений Москвы об опасности стать стороной конфликта на Украине

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Москва неоднократно предупреждала Вашингтон, что все более глубокое вмешательство в дела Украины делает США стороной конфликта, но ее не слышат, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что США отрицают причастность к применению вооружений на Украине, но факты говорят сами за себя.

Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что российская сторона не просто предупредила американскую. Официальные сигналы направлялись в Вашингтон многократно, в том числе в виде нот, проводились целенаправленные беседы.

По словам Рябкова, США пытаются оспаривать и отрицать причастность к применению вооружений на Украине, но факты говорят об обратном. Утверждения Вашингтона также опровергаются заявлениями украинской стороны, к которым Москва прислушивается.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Запад покрывает действия украинских войск по обстрелам Запорожской АЭС. По его словам, США и ЕС совершенно безразличны соображения ядерной безопасности. Они стремятся не допустить визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию, а также «готовятся перевести стрелки на Россию».