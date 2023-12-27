МИД России усмотрел расизм в заявлении «малограмотного» Борреля Захарова назвала заявление Борреля о мобилизации ЕС против РФ расистским

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Gloobal Look Press

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости мобилизовать все возможности Евросоюза, чтобы Россия не одержала верха в украинском конфликте, является проявлением расизма и национализма, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, дипломат ранее уже выступал с подобными высказываниями, когда сравнивал ЕС с прекрасным садом, а остальной мир — с джунглями.

Это заявление малограмотного человека, который очевидно исповедует элементы расистской и националистической идеологии. <...> Нынешнее заявление в отношении нашей страны, которую он называет великой державой, нельзя характеризовать иначе как откровенную буквально зависть, — сказала Захарова.

Ранее Боррель заявил в интервью The Guardian о том, что страны Евросоюза должны мобилизовать все свои возможности для оказания помощи Украине, чтобы не победила Россия. Он добавил, что «РФ угрожает не только Украине, но и всей Европе и ее демократии».

Также Боррель призвал ЕС готовиться к «конфликту высокой интенсивности», который может занять длительное время. Боррель объяснил необходимость этого тем, что Россия не удовлетворится «ограниченной территориальной победой».