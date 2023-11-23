МИД России указал на сложности с вывозом обманутых россиян из Мьянмы МИД РФ: возможность вывоза обманутых россиян из Мьянмы ограничена

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Возможности для вывоза пары обманутых россиян Сергея Кузьмина и Екатерины Неясовой из Мьянмы ограничены из-за ситуации в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ. Российские дипломаты находятся с ними в контакте, добавили в ведомстве.

В связи с резким обострением военно-политической обстановки на северо-востоке Мьянмы, где с 27 октября ведутся активные боевые действия между вооруженными силами страны и местными этническими группировками, возможности их безопасного выезда из населенного пункта Лоукайн в настоящее время крайне ограничены, — рассказали в министерстве.

В российском МИД отметили, что застрявшие в Мьянме россияне находятся в самоуправляемой зоне Коканг продолжительное время. По данным ведомства, в июне они уже обращались в посольство РФ в Янгоне за содействием в выезде оттуда, однако впоследствии отказались от помощи. При этом, как указывают в российском министерстве, эти граждане были оповещены о запрете для иностранцев находиться в этом районе.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что россиян Сергея и Екатерину обманули в Мьянме, пара оказалась без денег в закрытом городе Лауккай, который захватили повстанцы. По его информации, посольство РФ не может помочь соотечественникам, поскольку единственный выезд из города заблокирован военными.