МИД России: удары ВСУ по Запорожской АЭС – акт ядерного терроризма

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Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС представляют собой акт ядерного терроризма, заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев в ходе брифинга, который транслируется в YouTube-каналом ведомства. По его словам, подобные действия Киева могут привести к более масштабной катастрофе, чем чернобыльская.

За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС, — сказал Нечаев.

Он отметил, что 11 августа данную проблему по инициативе России будет рассматривать Совбез ООН. В Москве надеются, что мировым сообществом будет проявлено должно внимание к проблеме вокруг запорожской АЭС.

Накануне сообщалось, что система ПВО России отразила очередную атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС. Политолог Андрей Кошкин считает, что приказы о нанесении ударов по Запорожской АЭС говорят о намерении президента Украины Владимира Зеленского пойти на все ради шантажа западных партнеров, а самому ему «наплевать на свой народ». По мнению эксперта, Зеленский может спровоцировать катастрофу, чтобы «удержаться на плаву» и изменить ход спецоперации на Украине.