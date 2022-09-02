МИД России: США недалеко до превращения в сторону конфликта на Украине Замглавы МИД Рябков: США отделяет «тонкая грань» до превращения в конфликтующую сторону

Фото: Sgt. 1st Class Zach Sheely/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что степень вовлеченности США в военную поддержку конфликта на Украине продолжает расти, его слова приводит РИА Новости. По мнению Рябкова, США все ближе приближаются к тому, чтобы самим оказаться в роли одной из конфликтующих сторон.

<...> Мы вынуждены отметить с тревогой, что степень <...> погружения Вашингтона в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима продолжает расти. Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут поступить, когда США осуществляют эту накачку, вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, <...> Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что переступив нее, все останется как есть , — сказал Рябков.

Рябков предупредил о возможных последствиях провокационных шагов США и отметил, что «это путь в никуда».

Ранее Рябков призвал не допустить эскалации, которая может стать причиной столкновения ядерных держав. По мнению Рябкова, к этому потенциально может привести «деструктивный» курс политики НАТО.