МИД России: США дестабилизируют ситуацию на границе Афганистана Замглавы МИД РФ Сыромолотов обвинил США в дестабилизации ситуации на границе Афганистана

Фото: MACIEJ GOCLON/FOTONEWS/Global Look Press

США и их союзники тщательно пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. По его словам, речь идет о демонстрации концепции «контролируемого хаоса».

Соединенные Штаты и их союзники продолжают вести свои геополитические игры, тщательно способствуя дестабилизации положения как в самом Афганистане, так и на приграничных с ним территориях, — отметил замглавы МИД РФ.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал текущую обстановку в Афганистане крайне сложной. По его словам, перспективы ее нормализации не видны, хотя с момента смены власти в стране прошло более года. Кроме того, глава Совбеза указал, что созданная «Талибаном» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) система управления и их политика во внутренних делах не помогают стране.

Он отметил, что в кризисные процессы в стране вовлечено множество как местных, так и зарубежных игроков, при этом они нередко преследуют противоположные цели. Патрушев добавил, что обстановке в Афганистане необходимо уделять предметное внимание в контексте усилий по борьбе с терроризмом, торговлей оружием и наркотиками, а также с транснациональной организованной преступностью.