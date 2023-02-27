МИД России назвал условия для прекращения огня на Украине Посол в КНР Моргулов: уважение интересов РФ является условием прекращения огня на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа БМ-21 «Град»

Для прекращения огня на Украине необходимо учитывать интересы России в сфере безопасности, сообщил китайской газете Global Times посол России в Пекине Игорь Моргулов. По его словам, также требуется признать сложившуюся реальность.

Прекращение огня и завершение конфликта — это ровно то, к чему мы неизменно призываем. Разумеется, при условии уважения территориальной целостности Российской Федерации и ее законных интересов в области безопасности, — заявил дипломат.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом плана Китая по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Речь идет о требовании об отмене односторонних санкций, уточнил он.