Россия созовет Совбез ООН из-за диверсии на «Северных потоках» Захарова заявила, что Россия созовет Совбез ООН из-за диверсии на «Северных потоках»

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Совет Безопасности ООН

Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с провокациями и диверсией на газопроводах «Северный поток», заявила в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова. Выход из строя нескольких ниток произошел 26 сентября.

Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2, — сообщила Захарова.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Ранее Захарова заявляла, что президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты свою угрозу покончить с «Северным потоком». Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что глава Белого дома дал такое обещание 7 февраля 2022 года.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон также сообщал, что администрация Байдена может быть причастна к уничтожению труб «Северного потока».