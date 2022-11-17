МИД России сообщил, что изучит решение Гаагского суда по делу сбитого MH17

Фото: Global Look Press

Место крушения. Рейс MH17 Malaysia Airlines

МИД России изучит решение Гаагского суда по делу сбитого MH17, сообщил замдиректора департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев во время брифинга. По его словам, после этого российская сторона будет готова его прокомментировать.

Мы будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение. Поэтому после изучения вот этого юридического документа мы будем, наверное, готовы как-то это откомментировать, — сказал он.

17 ноября Гаагский суд постановил, что самолет Boeing рейса MH17 был сбит ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны населенного пункта Первомайский в ДНР. Судья Хендрик Стейнхёйс также сообщил, что речь в деле о крушении самолета идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине. Несколько подозреваемых имели российское гражданство, но не состояли в ВС РФ, поэтому Россия не отвечает за их действия, хотя и была вовлечена в конфликт, считает суд.

Также суд счел неубедительными свидетельства российской корпорации «Алмаз-Антей», хотя отметил, что игнорировать их нельзя. Обвиняемыми по делу MH17 проходят Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов (граждане России) и Леонид Харченко (гражданин Украины). Адвокаты Пулатова заявили, что следствие было необъективно, а у россиянина не было достаточно возможностей для защиты. Судья аргументы отверг.