МИД России: Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны после санкций МИД РФ: Швейцария подтвердила отход от нейтралитета после санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Швейцария подтвердила отход от принципа нейтралитета, присоединившись к 11-му пакету санкций против России, заявили в РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД подчеркнули, что страна и ранее ограничивала въезд российским дипломатам и все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО.

Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объеме участвует в «санкционной войне» коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО, — заявили в МИД России.

В ведомстве выразили сожаление, что власти Швейцарии лишили страну эффективного внешнеполитического преимущества.

Конфедерация официально присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций ЕС 16 августа. Введен запрет 87 новым компаниям на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать «военно-техническому укреплению России». Среди них, в том числе, компании из третьих стран, которые поставляли такие товары в РФ.

Сам новый пакет европейских санкций вступил в силу 23 июня. В него включены в том числе и меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз предcтавил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний, куда вошли российские чинoвники, журналисты, предприниматели, военные, а также петербургский «ЧВК Вагнер Центр».