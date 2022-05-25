МИД России: сдавшиеся украинские военные будут осуждены Замглавы МИД РФ Андрей Руденко: сдавшиеся украинские военные будут осуждены

Российская сторона готова рассмотреть варианты обмена пленными с Украиной, однако сдавшиеся украинские военные будут осуждены, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передаёт RT. Также дипломат отметил, что слова украинского президента Владимира Зеленского о переговорах лишь после возврата РФ на позиции до 24 февраля заставляют сомневаться в искренности стремления Киева к миру.

Россия будет рассматривать возможности обмена пленными с Украиной, только после того, как сдавшиеся украинские боевики будут осуждены, — сказал Руденко.

24 мая Зеленский сообщил, что Киев возобновит переговоры с Москвой исключительно после того, как та вернет все утраченные Украиной с 24 февраля территории. Он подчеркнул, что Киев будет пытаться получить все территории до последней, включая Крым в долгой перспективе, а также предупредил, что этот процесс не обойдется без жертв.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что возврат к мирному диалогу с Россией возможен исключительно в том случае, если та полностью выведет войска с Украины. Руденко, в свою очередь, также ранее заявил, что Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России.