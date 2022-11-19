Инициативы некоторых экспертов в США о «возвращении» острова Врангеля — экстремистские, такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в беседе с РИА Новости. Он счел публикацию одного из колумнистов Wall Street Journal Томаса Дэнса о том, что Вашингтон должны вернуть себе остров Врангеля, является «произвольной трактовой фактов» и «переписыванием истории».