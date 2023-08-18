МИД России прокомментировал очередную атаку беспилотника на Москву МИД назвал атаку украинского БПЛА на Москву признаком преступной сущности Киева

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Попытка нанести удар по объектам в Москве с помощью беспилотника свидетельствует о преступной сущности Киева, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, опубликованным на сайте МИД РФ, значительных разрушений в российской столице удалось избежать благодаря слаженной работе ПВО.

Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского – его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью, — говорится в сообщении.

Мария Захарова также отметила, что Украина продолжает обстреливать населенные пункты России с использованием крупнокалиберной артиллерии, полученной от НАТО. Так, в результате обстрела Донецка и Светлодарска 9 августа погибли четыре человека, в том числе девочка 2019 года рождения. Киев также использовал беспилотники для атак на Крымский мост и корабли Черноморского флота. Россия призывает всех украинских военнослужащих, понимающих сущность украинского правительства, капитулировать перед Вооруженными силами РФ. Захарова подчеркнула, что таким солдатам и офицерам гарантируется достойное и гуманное обращение.

Министерство обороны России ранее сообщило, что Украина пыталась нанести удар по Москве в ночь с 17 на 18 августа с помощью беспилотника. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени. Средствами противовоздушной обороны беспилотник был сбит, пострадавших нет.