МИД России продолжит требовать ответов по «Северным потокам» Захарова: МИД РФ намерен получить ответы по «Северным потокам», несмотря на позицию Дании

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Руководство Дании не заинтересовано в проведении расследования, способного выявить заказчиков и исполнителей терактов на российских газопроводах, однако Копенгагену не удастся «замести под ковер» этот вопрос, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, опубликованным на сайте министерства, Москва продолжит добиваться ответов на поставленные вопросы.

Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. «Замести под ковер» этот вопрос не удастся, — говорится в сообщении.

Захарова также указала, что Дания на протяжении более двух лет всячески пыталась затянуть обсуждение вопроса о предоставлении компании Nord Stream-2 AG права на строительство газомагистрали «Северный поток — 2». Она предположила, что Копенгаген таким образом «отрабатывал указания своих заокеанских покровителей».

16 марта глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале февраля опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках». В ней говорилось, что трубопроводы были заминированы американскими водолазами, а активировали взрывные устройства норвежцы.

Позднее он высмеял версию Вашингтона о причастности к подрыву газопроводов «проукраинской группировки». Херш заявил, что эта версия не выдерживает никакой критики, поскольку активистам-дилетантам не под силу осуществление подобной операции.