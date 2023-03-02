Москва призвала Молдавию к сдержанности в Приднестровье

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Россия призывает власти Молдавии отказаться от антироссийской риторики и проявить сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат указала, что после формирования нового правительства в Молдавии по-прежнему распространяются фейки и нагнетается атмосфера страха перед лицом вымышленной угрозы. Вместе с этим нагнетается напряженность вокруг Приднестровья, и Кишинев закрывает глаза на попытки расшатать ситуацию в этом регионе со стороны Украины, говорится в заявлении на сайте МИД.

В очередной раз призываем молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, которая не имеет под собой никаких оснований, и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье. Со своей стороны подтверждаем готовность к развитию конструктивного прагматического взаимодействия с Кишиневом и продолжению усилий по урегулированию приднестровской проблемы, — заявила Захарова.

Спикер МИД также заявила об эскалации русофобских настроений в Молдавии. Поводом стала годовщина спецоперации, 24 февраля, когда у посольства РФ в Кишинева прошла антироссийская акция, а здание Российского центра науки и культуры облили красной краской. В тот же день в Молдавии приостановили вещание телеканала RU TV Moldova, что Захарова назвала «неприкрытой цензурой» на фоне тиражирования «откровенно русофобских материалов западных и украинских СМИ».

Ранее Захарова со ссылкой на сообщения украинских СМИ рассказала, что в порты Одессы и Черноморска, задействованные в зерновой сделке, доставили радиоактивные вещества. Дипломат выразила обеспокоенность, что это может быть частью плана Киева по провокации в Приднестровье. В МИД Украины назвали эти утверждения фейком и призвали «не вестись на учебник российской пропаганды».