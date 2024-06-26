МИД России призвал США серьезно отнестись к сигналам по обмену заключенными Рябков: РФ и США перешли к важному процессуальному этапу в обмене заключенными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Начало судебного процесса над обвиняемым в шпионаже американцем Эваном Гершковичем является важным процессуальным этапом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, США следует серьезно рассмотреть сигналы, полученные по соответствующим каналам.

Прогнозировать какой-то временной диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги, я заведомо скажу, это не моя компетенция. Вообще о характере этих шагов говорить беспредметно, — заявил Рябков.

Дипломат добавил, что попытки американской стороны политизировать данный вопрос — контрпродуктивный подход. Процесс разворачивается в соответствии с российскими нормами, подчеркнул Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нельзя говорить о каких-либо сигналах к возможной передаче Гершковича США. Он пояснил, что публичность создает не лучшие условия для обмена заключенных.

По версии следствия, американец в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК „Уралвагонзавод“». Оно специализируется на выпуске и ремонте военной техники. Делал он это, как утверждается, по заданию ЦРУ с соблюдением «тщательных мер конспирации».