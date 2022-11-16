МИД России призвал Польшу не «нагнетать антироссийскую истерию» Временному поверенному в делах Польши указали на «неприемлемое нагнетание антироссийской истерии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

МИД РФ сообщил временно поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевски о «неприемлемости антироссийской истерии», которая нагнетается польскими властями после инцидента с ракетой в Пшеводуве, говорится в комментарии представителя российского дипведомства Марии Захаровой. Она посоветовала Варшаве не участвовать в грязных провокациях, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные.

Дипломату было указано на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводуве двух ракет, повлекшим за собой гибель людей. Несмотря на ночное время и отсутствие на тот момент какой-либо достоверной информации о произошедшем, Варшава посчитала нужным вызвать в МИД Польши посла России и устроить из этого политическое шоу, — говорится в заявлении Захаровой.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда заявил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее указал, что опубликованные фотографии обломков снаряда идентифицированы как элементы украинской ракеты С-300. Он добавил, что российские военные наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не менее 35 км от украинско-польской границы.