МИД России призвал детально расследовать дело против корейца о шпионаже Замглавы МИД РФ Руденко: Москва обсудила с Сеулом арест корейца за шпионаж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание МИД РФ

Ситуация с арестом гражданина Южной Кореи за шпионаж в России требует детального расследования, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко. В то же время он надеется, что этот случай не повлияет на отношения с Сеулом. Пэк Вон Сун был задержан в начале года во Владивостоке и затем этапирован в Москву. Его подозревают в передаче иностранным спецслужбам сведений, защищенных государственной тайной.

Этот вопрос обсуждался [с Сеулом], мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что это не окажет влияния на наши двусторонние отношения. Хотя, конечно, этот случай требует детального расследования, — сказал замминистра.

13 марта в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По данным силовиков, мужчина собирал разведданные.

14 марта двоих граждан Украины задержали по подозрению в совершении диверсии в Запорожской области. Возбуждено уголовное дело по частям 2, 3 статьи 281 Уголовного кодекса России.

В тот же день в Мариуполе по подозрению в шпионаже была задержана местная жительница. По данным ФСБ, женщина собирала информацию о расположении российских военных подразделений и передавала ее украинским спецслужбам