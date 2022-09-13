МИД России призвал Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации

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Доброволец народного ополчения во время отдыха

МИД России выразил озабоченность в связи с эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией в ночь на 13 сентября, сообщив об этом на своем сайте. Там подчеркнули, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем.

Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, — подчеркивается в сообщении.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Следственный комитет Армении из-за обстрелов на границе возбудил уголовное дело по двум статьям УК. Расследование инцидента будет проводиться на основании статей об агрессии и военных преступлениях. Позднее Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах с 09:00 по местному времени (08:00 мск).