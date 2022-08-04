МИД России признал персоной нон-грата норвежского консула в Мурманске МИД России признал персоной нон-грата норвежского консула в Мурманске Эллингсен после скандала в отеле

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о вызове посла Норвегии в связи с оскорбительными высказываниями норвежского консула Элисабет Эллингсен в отношении РФ, которые были допущены ею в отеле в Мурманске. По словам Захаровой, высказывания дипломата являются русофобскими и заявляют о недопустимости дальнейшего ее пребывания в стране.

Заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению. Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Э.Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно, — сказано в сообщении МИД РФ.

Ранее стало известно, что норвежский консул устроила конфликт в отеле Мурманска. Чиновница возмутилась, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убирать в номере. Эллингсен заявила, что она привыкла только к чистым номерам и ей категорически не нравится, как «русские убираются», и добавила, что «ненавидит русских».

В Министерстве иностранных дел Норвегии выразили сожаление касательно инцидента, отметив, что высказывания сотрудницы никак не относятся к позиции государства. После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил наделить МИД правом выдворять иностранных граждан из страны за проявление русофобии.